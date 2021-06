Incidente in A1, riaperto il traffico

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 GIU - Riaperto completamente alle 17.15 il traffico lungo l'A1 in direzione Roma, nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, dove nel pomeriggio si è verificato un incidente stradale autonomo che ha coinvolto un furgone, provocando tre feriti.

La circolazione - riferisce Autostrade per l'Italia - avviene su tutte le corsie disponibili. Si registrano code sempre in direzione sud. (ANSA).