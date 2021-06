In Umbria otto nuovi casi Covid e sei guariti ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - Dopo lo zero di ieri, sono otto i nuovi positivi al Covid registrati nell'ultimo giorno in Umbria dove rimane invece invariato il dato dei morti. Lo riporta il sito della Regione. Segnalati sei guariti, con gli attualmente positivi ora 779, due meno di ieri.

Sono stati analizzati 2.025 tamponi e 2.629 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,17%. Scendono poi a 20, uno in meno, i ricoverati in ospedale, tre dei quali in terapia intensiva (dato invariato). (ANSA).