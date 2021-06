In Umbria 31 per cento ha completato ciclo vaccinazione

(ANSA) - PERUGIA, 29 GIU - In aumento in Umbria coloro che nell'ultimo giorno hanno concluso il ciclo vaccinale contro il Covid. Sono stati 5.756, 243.046 in totale, il 31,29 per cento degli aventi diritto secondo quanto riporta il sito della Regione aggiornato alla mattina del 29 giugno.

Sono stati invece 4.008 coloro che hanno ricevuto la prima dose sempre nell'ultimo giorno, 510.728 complessivamente, il 66,26 per cento dei residenti.

E' invece di 234.092 il totale dei prenotati per la vaccinazione. (ANSA).