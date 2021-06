Da Marchioni a Ozpetek in stagione Morlacchi Perugia

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 29 GIU - "Stupore" e "alta qualità" sono le parole d'ordine usate dal direttore artistico del Teatro Stabile dell'Umbria, Nino Marino, per presentare la nuova stagione del Teatro Morlacchi di Perugia, quella della ripartenza dopo il momento difficile che anche il mondo teatrale ha passato a causa della pandemia. Come di consueto l'annuncio del cartellone è avvenuto a Solomeo, 'a casa' dell'imprenditore Brunello Cucinelli, presidente dello Stabile, che ha visto la presenza, tra gli altri, anche della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. "Poter riparlare di teatro è importante così come riportare il pubblico a stupirsi" ha detto Marino illustrando una stagione che comprende 21 spettacoli, 66 rappresentazioni, più di 100 artisti tra attori e danzatori. Grandi i nomi del teatro, da Vinicio Marchioni a Sonia Bergamasco, da Alessio Boni fino al perugino Filippo Timi, passando per Antonio Rezza (per la prima volta nel cartellone del Morlacchi). Senza dimenticare Ferzan Ozpetek. Infine le immancabili produzioni dello Stabile dell'Umbria (cinque in totale quest'anno) fino ai nuovi appuntamenti che vanno sotto la sezione 'La danza del giovedì'. "Ce n'è per tutti i gusti e una particolare attenzione quest'anno è stata dedicata alla nuova generazione - ha affermato Marino - non però per andare a vedere necessariamente le cose più sperimentali, ma invece cosa hanno da dire questi giovani attori e danzatori, professionisti già affermati, che hanno solo bisogno di essere applauditi anche dal pubblico di Perugia". L'anteprima di stagione sarà 'Dall'inferno all'infinito' di e con Monica Guerritore (13 e 14 settembre). Ancora la Guerritore sarà protagonista dell'avvio vero e proprio della stagione con 'L'anima buona di Sezuan' di Bertolt Brecht (dal 13 al 17 ottobre). Avvio che coinciderà anche con la presentazione dei lavori di restauro del Morlacchi, come ha ricordato Cucinelli durante la presentazione del cartellone. (ANSA).