Sindaco Castello, Faloci non finisce mai di stupire

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 28 GIU - "Un atleta che non finisce mai di stupire. Prima di tutto una persona di grandi doti umane sempre legato alla sua famiglia, alla città e alla società che lo ha visto crescere": così il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta e l'assessore comunale allo Sport, Massimo Massetti dopo la conferma come campione italiano di lancio del disco del tifernate Giovanni Faloci, cresciuto nella locale Atletica libertas e ora in forza alle fiamme gialle. "E' la testimonianza concreta della tenacia, serietà e grande passione per lo sport che da sempre lo hanno guidato alla conquista di traguardi straordinari" hanno aggiunto.

"Siamo orgogliosi e felici - affermano Bacchetta e Massetti in una nota - di poter annoverare, in questo caso ai massimi livelli, campioni e sportivi come Faloci nel numero record di praticanti oltre 14 mila nella nostra città in tutte le discipline. Il suo successo è ancora più significativo del tempo che stiamo vivendo e rappresenta la speranza anche per i tanti giovani che si avvicinano allo sport con entusiasmo e passione".

(ANSA).