Poco meno un terzo umbri ha completato ciclo vaccinazione

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Poco meno di un terzo dei residenti in Umbria, il 30,5 per cento, hanno completato il ciclo della vaccinazione contro il Covid. Sono infatti 237.300 in base al dato aggiornato dalla Regione a lunedì mattina.

Sono invece 506.720 coloro che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, il 65,7 dei residenti. (ANSA).