In Umbria copertura 80% degli ultrasessantenni con vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - L'andamento del piano vaccinale in Umbria sta "rispettando pienamente" i tempi della programmazione con una copertura dell'80 per cento della popolazione ultrasessantenne e l'avvio della somministrazione della prima dose agli over 30. Lo ha sottolineato la Regione annunciando l'anticipo della somministrazione delle seconde dosi.

"Alla luce delle indicazioni ministeriali finalizzate a contenere la diffusione della variante delta e delle comunicazioni del generale Figliuolo sull'approvvigionamento dei vaccini per il mese di luglio che vede una riduzione di dosi di Pfizer rispetto a giugno - spiega Palazzo Donini in una nota -, il Comitato tecnico scientifico convocato oggi, ha accolto le proposte del commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, che vedono una rimodulazione della somministrazione delle seconde dosi".

"Spiace - ha detto l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto - che la diminuzione delle forniture del mese di luglio rallenteranno il nostro piano vaccinale che, a partire dalla seconda metà del mese, prevedeva di somministrare la prima dose ai più giovani, ovvero ai ragazzi dai 29 anni in giù che in questo periodo sono più soggetti a sposamenti che non sono solo legati ad attività di svago e vacanza, ma anche di studio e formazione professionale. Ad Ogni modo la programmazione della campagna vaccinale scelta dall'Umbria, è stata di raccogliere le preadesioni e assegnare di volta in volta gli appuntamenti, quando si aveva certezza sugli arrivi dei vaccini. Questo metodo si è rivelato vincente, visto che ora non ci siamo trovati nella difficoltà di dover disdire gli appuntamenti come invece stanno facendo altre Regioni.

L'auspicio è che somministrando in questo mese il maggior numero possibile di seconde dosi, potersi dedicare quasi esclusivamente alla copertura dei giovani nel mese di agosto e accelerare per raggiungere l'immunità di gregge". (ANSA).