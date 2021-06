Gori confermato a guida Consulta piccoli Comuni Anci Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, è stato confermato alla guida della Consulta dei piccoli Comuni di Anci Umbria. "Con questa legittimazione - ha detto - entriamo nel pieno dell'operatività. Nei mesi scorsi ho continuato a coordinare i Piccoli comuni, ma l'ufficialità della nomina mi consente di iniziare un nuovo percorso insieme alla neo vice-coordinatrice, Elisa Sabbatini, a vecchi e nuovi colleghi. Tra le prime iniziative, saranno riunite le commissioni".

Gori, nell'augurare a tutta la squadra "un proficuo lavoro" e di "procedere in modo sinergico e costruttivo, così come fatto nel passato", ha sottolineato il "difficile momento che le comunità stanno vivendo". "Da cui - ha aggiunto - occorre uscire quanto prima, partendo dalla ricchezza e dall'immenso valore che i nostri territori esprimono e dal prezioso lavoro di chi li rappresenta".

Gori ha quindi parlato del "ruolo fondamentale dei Piccoli comuni e di Anci Umbria, che nello scenario nazionale, ha sempre dato un contributo importante alla loro crescita". "Una volta stabiliti i coordinamenti e i ruoli - ha sottolineato -, non esiste più la politica del singolo, ma solo l'interesse dei nostri territori e la lungimiranza che noi amministratori dobbiamo sempre avere. Oggi si apre una nuova fase nella certezza che insieme sapremo superare le difficoltà".

Il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, dopo essersi complimentato con Gori e Sabbatini per l'incarico ha detto di avere "avuto modo in diverse occasioni di apprezzarne qualità e professionalità". Ha quindi sottolineato come "l'assemblea dei piccoli comuni sia un evento fondamentale nella vita di Anci Umbria, perché va a definire e completare l'azione di tutta l'associazione, in un rapporto sinergico e alla pari". (ANSA).