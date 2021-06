Diversi ancora con le mascherine nel centro di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Diverse persone con le mascherine indossate stamani nel centro di Perugia nonostante sia venuto meno l'obbligo di portarle all'aperto. Numerosi comunque anche coloro che non utilizzano i dispositivi di protezione anche se quasi tutti le hanno in mano o sul braccio.

Le mascherine vengono invece utilizzate regolarmente all'interno dei locali o nei pressi dei punti di maggiore aggregazione, come davanti ai negozi, nei pressi delle Poste o degli uffici giudiziari. (ANSA).