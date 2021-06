Altro zero nuovi casi a fine luglio dell'anno scorso

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Era dal 30 luglio dello scorso anno che l'Umbria non registrava zero nuovi casi Covid in un giorno. Allora era il sesto consecutivo che questo dato faceva segnare zero. Emerge dai dati sul sito dedicato della Regione.

Il 30 luglio vennero analizzati 940 tamponi e fronte dei 484, e 186 test, processati nell'ultimo giorno. Anche questo, di nuovo, senza positivi.

Il numero dei nuovi casi in Umbria ha poi cominciato a crescere. Fino a toccare un picco di 783 il 12 novembre. Curva che poi cominciò a decrescere fino al sensibile calo registrato costantemente nelle ultime settimane. (ANSA).