A Norcia nessuna evidenza variante delta Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 GIU - E' una misura precauzionale legata al tasso di incidenza settimanale dei casi casi Covid quella di prorogare di una settimana l'uso della mascherina all'aperto nel comune di Norcia. Al momento non è stata evidenziata alcuna presenza di variante delta del virus anche se in tutta l'Umbria prosegue uno stretto monitoraggio. Lo ha appreso l'ANSA da fonti sanitarie della Regione.

Norcia è l'unico comune umbro attenzionato per quanto riguarda i casi settimanali di Covid. (ANSA).