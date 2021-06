Somministrate oltre 10 mila dosi vaccino in un giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Oltre 10.000 dosi di vaccino sono state somministrate in Umbria nelle ultime 24 ore.

Secondo quanto riporta il sito dedicato della Regione, aggiornato alle ore 8 del 26 giugno, sono complessivamente 711.019 (ieri 700.835) le dosi utilizzate ad oggi in Umbria, sul totale delle 731.482 fino ad ora consegnate.

Sono stati vaccinati con il ciclo completo 227.952 umbri, pari al 29,32 per cento dei residenti.

Hanno invece ricevuto la prima dose 499.133 cittadini, il 64,75 per cento. (ANSA).