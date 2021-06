Scendono a 20 i ricoveri per Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Scendono a 20 (uno in meno di ieri) i ricoveri per Covid negli ospedali umbri dove restano fermi a tre i posti occupati nelle terapie intensive.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 26 giugno, i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore sono 14, i guariti 15 e gli attualmente positivi 805. Non ci sono stati altri decessi e le vittime per Covid dall'inizio della pandemia sono quindi 1.419.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.911 test antigenici e 1.451 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo pari a 0,26 per cento, che sale a 0,96 in riferimento ai soli molecolari. (ANSA).