Indagine Umbria, prestazioni oncologiche anche con Covid

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Colloca l'Umbria in una fascia "medio alta" per il livello di prestazioni oncologiche erogate nell'ultimo anno la quarta indagine nazionale sullo stato di attuazione delle Reti regionali redatta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari. "Siamo riusciti a continuare a erogare le prestazioni anche durante il lockdown e a proseguire gli screening" ha sottolineato con l'ANSA l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

L'indagine fa una fotografia dell'efficienza delle rete oncologiche regionali. "Il punto di partenza - ha affermato Coletto - è lo screening e noi non ci siamo mai fermati, nemmeno nei periodi più duri della pandemia, tutto ciò anche e soprattutto per merito dei nostri sanitari.

E' un punto sul quale ho spinto molto e sono soddisfatto dei risultati che ci ha riconosciuto l'Agenzia per i servizi sanitari".

Ora per l'assessore l'obiettivo è di insistere ancora di più sulla prevenzione. "Sapere prima - ha sottolineato - significa intervenire più precocemente e avere maggiore possibilità di successo con le cure. Dobbiamo e vogliamo spingere ulteriormente con lo screening e ridurre le liste d'attesa. Faremo di tutto - ha concluso Coletto - per dare un servizio ancora migliore alla popolazione umbra". (ANSA).