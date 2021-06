Sì a studio per collegamento diretto Roccaporena- S.Anatolia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 25 GIU - Un collegamento diretto tra Roccaporena di Cascia e il comune di Sant'Anatolia di Narco per uscire dall'isolamento e dare un'alternativa alla viabilità esistente della Valnerina, che più volte ha mostrato delle fragilità. È con questo obiettivo che l'assessore al Territorio del Comune di Cascia, Daniela Benedetti, ha presentato l'apposita mozione approvata all'unanimità dal consiglio comunale, con l'impegno di redigere uno studio di fattibilità.

L'infrastruttura viaria in questione avrebbe lo scopo di creare un unico sistema territoriale integrato. "Il tratto Roccaporena-Roccatamburo-Sant'Anatolia di Narco oggetto della mozione che ho presentato - spiega all'ANSA Benedetti - completerebbe l'importante asse viario Centro Italia-Riviera Adriatica, servite da due strade internazionali quali sono la E45 e la E55, che interessano l'Italia da Nord a Sud e collegano la nazione con il resto d'Europa". "Il ritardo infrastrutturale del nostro territorio ostacola pesantemente lo sviluppo economico di questi territori, soprattutto alla luce di un mondo ove la mobilità e la logistica delle persone e delle merci incidono indiscutibilmente sulla crescita di un Paese", aggiunge l'assessore. "Il potenziamento infrastrutturale proposto, andrebbe quindi a rafforzare il potenziale e l'attrattività economica dell'offerta turistica non solo di Cascia, ma anche e più in generale delle località interessate da tali flussi turistici, apportando un indubbio beneficio a tutti i comuni dell'area interna della Valnerina", ha concluso Benedetti.

