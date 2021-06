Paparelli, con Tesei-Coletto conti sanità fuori controllo

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - "In meno di due anni la premiata ditta Tesei e Coletto è riuscita a portare i conti della sanità umbra del tutto fuori controllo. A certificarlo sono i numeri che gli stessi hanno fornito in conferenza stampa e che prefigurano un profondo rosso davvero allarmante": lo sottolinea il consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli, portavoce dell'opposizione in Assemblea legislativa.

"Patetico il tentativo di addebitare responsabilità al passato - afferma Paparelli - peraltro già smentite in Commissione, quando bilanci della sanità umbra sono sempre stati certificati e in equilibrio fino al 2019, tanto che l'Umbria è stata riconosciuta per molti anno regione benchmark per i conti in ordine e per la qualità dei servizi erogati. Chi oggi ha dilapidato questo patrimonio e sta distruggendo progressivamente la sanità umbra, lo ha fatto determinando un bilancio che costerà caro in termini sia servizi ai cittadini e sia rispetto ai mancati investimenti futuri. Per questo riteniamo doveroso che sulla base di questo fallimento l'Assessore alla Sanità Luca Coletto rassegni le sue dimissioni. Chiederemo altresì che la commissione d'inchiesta si occupi della vicenda, cosi come auspichiamo - conclude Paparelli - che le autorità contabili facciano chiarezza". (ANSA).