Per penitenziaria Perugia "abnegazione" in pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Un ringraziamento a "tutto il personale di polizia penitenziaria che in questo lungo periodo di pandemia ha assicurato la continua presenza in servizio, con grande sacrificio, competenza ed abnegazione" è stato rivolto dal comandante del reparto di polizia penitenziaria di Perugia, Fulvio Brillo, durante la cerimonia per la celebrazione del 204/o anniversario della Fondazione del Corpo.

La cerimonia si è svolta alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, alla presenza di autorità civili e militari.

Il comandante riferendosi agli uomini e alle donne della polizia penitenziaria ha sottolineato il loro impegno che ha "permesso di contenere, per quanto possibile, disastrose contaminazioni" legate al Covid. "Anche grazie alla predisposizione di una intera sezione dedicata all'isolamento precauzionale al reparto circondariale ed una al reparto femminile - ha aggiunto - si è riusciti ad arginare notevolmente la trasmissione del Covid19 ad eccezione di un piccolo focolaio avvenuto nel novembre 2020 presso il reparto penale e contenuti nell'arco di 20 giorni".

Il comandante Brillo, fornendo un breve bilancio dell'attività svolta dal reparto di polizia penitenziaria di Perugia nel 2020, ha ricordato che per il carcere di Capanne la dotazione organica complessiva di 248 unità nei vari ruoli, ma la forza operativa effettiva presente, ad oggi, è di 209 unità.

Nel 2020 sono state fatte poi 870 traduzioni, di cui 131 nazionali, 263 regionali e 476 locali, per un totale di 1.015 detenuti movimentati. In particolare 421 sono state svolte per motivi sanitari, nei vari ospedali e ambulatori di Perugia e Terni. (ANSA).