Maggio dei libri, l'Umbria sul podio del Premio nazionale

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - L'Umbria si colloca sul podio della decima edizione del Premio nazionale per il libro e la lettura nell'ambito della manifestazione Maggio dei libri.

"#Impilatitoliamelia" della biblioteca comunale Luciano Lama di Amelia è infatti risultata vincitrice per la categoria Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari, mentre una menzione speciale è stata attribuita a "Bookquiz", Libreria Storie a colori di Terni per la categoria Libreria.

"Un risultato che ci riempie di soddisfazione - ha detto l'assessore regionale alla cultura Paola Agabiti - e che premia l'impegno di chi ha saputo fare rete con altre realtà territoriali e presentare progetti innovativi per la promozione della lettura. Come Regione siamo fortemente legati alla campagna nazionale di promozione, di cui quest'anno siamo peraltro partner ufficiale, perché convinti che la lettura sia un fattore fondamentale per la promozione sociale e la crescita individuale e culturale. L'Umbria continua ad essere sempre in prima fila per partecipazione al Maggio dei libri come testimonia il numero crescente delle iniziative, ben 451, che si sono svolte quest'anno in tutta la regione e che hanno confermato la validità e l'interesse per questa iniziativa e la vivacità del nostro territorio". (ANSA).