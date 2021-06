Comunità Incontro, in aumento le dipendenze in Italia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 25 GIU - E' "in continua evoluzione" lo scenario delle dipendenze in Italia, in cui si registrano "numeri in crescita per alcolismo, ludopatia e gioco d'azzardo online e uso di sostanze da parte dei minori". A dirlo è la Comunità Incontro Onlus di Amelia, intervenendo alla vigilia della Giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, in programma sabato 26.

Il periodo del lockdown, spiegano dalla Comunità, ha fatto registrare nelle attività di accoglienza e di ingresso di Molino Silla "significative oscillazioni".

A preoccupare il capo struttura, Giampaolo Nicolasi, sono i dati del dipartimento delle Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri relativi al 2020, che verranno resi noti a fine anno. "Quelli, si teme - spiega -, saranno devastanti: alle dipendenze si sommerà l'aggravante innescato dall'emergenza sanitaria, come già anticipano i dati diffusi dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del dipartimento della Pubblica sicurezza. La ripresa dei traffici commerciali nella seconda parte del 2020 si traduce in una maggiore diffusione delle sostanze e di conseguenza in un aumento di soggetti che necessitano di aiuto e assistenza". (ANSA).