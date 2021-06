Aperto punto vaccinale Afas per prenotati farmacie

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Inaugurato a San Sisto il nuovo punto vaccinale aperto dall'Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia. Qui sarà somministrato il vaccino monodose Johnson&Johnson agli ultrasessantenni prenotati presso tutte le farmacie della rete Afas.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il direttore generale Afas Raimondo Cerquiglini, il presidente Antonio D'Acunto, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, rappresentanti della Regione e i vertici di Federfarma Umbria.

"Siamo molto soddisfatti di inaugurare questo hub vaccinale in uno dei quartieri più popolosi della città - ha detto D'Acunto - fornendo il nostro supporto alla comunità contro questa emergenza. Afas ha risposto mettendo a disposizione le proprie strutture, confermando così, in maniera concreta, la propria funzione sociale".

"È fondamentale procedere con la campagna vaccinale in maniera sempre più capillare - ha quindi sottolineato il sindaco Romizi - perché questo è il momento in cui dobbiamo organizzarci per aumentare le nostre capacità di risposta alla pandemia". (ANSA).