Via alle vaccinazioni in aree sisma Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 GIU - Prenderà il via lunedì 28 giugno e durerà fino a venerdì due luglio nel comune di Norcia la campagna vaccinazione anti Covid prevista nelle 'aree del sisma' a cura dell'esercito, come annunciato dal commissario straordinario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo.

Saranno due i team impegnati nei sei centri vaccinali individuati, che somministreranno dosi di Pfizer o Moderna per la fascia d'età da 12 a 60 anni, mentre per gli ultrasessantenni sarà utilizzato quello Johnson.

Si potranno vaccinare i residenti del Comune di Norcia e in quelli della Valnerina. Circa 2 mila i cittadini che saranno interessati.

"Vi invitiamo calorosamente a rispondere numerosi a questa iniziativa, recandovi nei punti vaccinali individuati, avendo cura di evitare il più possibile assembramenti. La collaborazione di tutti è importante per la buona riuscita di questo intervento" l'appello del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "E' un atto di responsabilità importante dunque - prosegue - che ci consentirà di uscire al più presto da questa situazione".