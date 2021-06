Trovata e sta bene 16enne scomparsa a Nocera Umbra

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - E' stata ritrovata dopo ore di ricerche e sta bene, una sedicenne scomparsa la scorsa notte nella zona di Nocera Umbra.

Secondo quanto si è appreso, si era allontanata da casa dopo una lite.

I vigili del fuoco hanno riferito che durante le ricerche uno di loro è riuscito a mettersi in contatto telefonicamente con la ragazza e dopo molti tentativi l'ha convinta a tornare a casa.

I soccorsi si erano messi in moto intorno alle 2. Sul posto per le ricerche, anche i carabinieri, il sindaco e alcuni volontari.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il supporto del personale Tas (Servizio di topografia applicata al soccorso) e il nucleo cinofili. (ANSA).