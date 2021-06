Teatro degli occhi a Calvi, in chiesa sconsacrata di S.Lucia

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Nasce a Calvi dell'Umbria, nella chiesa sconsacrata di santa Lucia, il Teatro degli occhi, un luogo di formazione e ricerca, ma anche un centro di produzione artistica e culturale, nei settori del teatro, del cinema, delle arti visive e della musica.

A progettare e realizzare la ristrutturazione dello spazio, nel corso degli ultimi due anni, è stato Amedeo Fago, architetto e drammaturgo.

L'organizzazione e la gestione delle attività proposte nel nuovo teatro è stata assunta, con il patrocinio del Comune, dalla "Associazione Laura e Morando Morandini".

"Oggi affrontiamo questa nuova impresa - spiega Fago - con la convinzione che, dopo i quasi due anni di pandemia, la ripresa culturale del nostro paese sia altrettanto importante, se non più importante, della ripresa economica".

L'inaugurazione del Teatro degli occhi - che prende il nome da due occhi scolpiti sul montante sinistro del portale in pietra della ex chiesa - è in programma sabato alle 11.

Il primo programma di attività prevede, dal primo al 4 luglio, quattro incontri sul tema "Gli occhi" e quattro repliche dello spettacolo "Risotto", di e con Amedeo Fago e Fabrizio Beggiato.

