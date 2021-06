Messa del card. Bassetti in ricordo del venerabile Trancanelli

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Si è svolta nell'area antistante la chiesa dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, la celebrazione eucaristica in ricordo del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli, nell'aniversario della morte (1944-1998), presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti.

All'interno della chiesa sono custoditi i resti mortali del venerabile Trancanelli, medico chirurgo, "testimone esemplare di buon samaritano", ricorda una nota dell'archidiocesi.

Concelebrante insieme ai Frati minori animatori della pastorale sanitaria ospedaliera è stato mons. Domenico Cancian, vescovo di Città di Castello.

Nel corso dell'omelia il cardinale Bassetti non ha mancato di fare un parallelismo tra la figura di Trancanelli e quella di san Giovanni Battista della quale oggi, 24 giugno, ricorre la memoria della nascita. Il cardinale non ha potuto esimersi dal ricordare come anche lui pochi mesi fa, a seguito del contagio da Covid-19, sia stato "ospite" nello stesso ospedale e come abbia sentito da parte di medici ed infermieri una cura quasi materna nei suoi confronti proprio come il dottor Trancanelli faceva con i suoi malati. Con riguardo al venerabile Trancanelli, il presule si è augurato che quanto prima si possa arrivare alla canonizzazione in attesa che possa arrivare il miracolo che aprirebbe la via alla sua beatificazione.

Il postulatore della causa, Enrico Solinas, ha tracciato il quadro attuale della stessa affermando che proprio su indicazione dell'arcivescovo di Perugia ha ricevuto l'incarico di pregare e far pregare affinché possa arrivare la guarigione miracolosa di un uomo di 42 anni, perugino, in stato di coma irreversibile. Guarigione - spiega l'archidiocesi - che aprirebbe subito la via alla beatificazione del venerabile Trancanelli. (ANSA).