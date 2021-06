Incidenti stradali: auto contro camion, un morto a Magione

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - Un uomo di 46 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13.30 di giovedì in località Dirindello, nel comune di Magione.

Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, l'uomo era alla guida di un fuoristrada che - per cause in corso di accertamento - si è scontrato frontalmente un camion betoniera che proveniva dall'opposto senso di marcia. L'automobilista, del posto, è morto sul colpo. (ANSA).