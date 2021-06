In dirittura arrivo progetto per nuova Franchetti

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 24 GIU - Dopo il parere favorevole della Conferenza regionale dei servizi, è in dirittura d'arrivo il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo edificio scolastico del Franchetti di Città di Castello che sarà realizzato nell'area adiacente al Polo tecnico "Franchetti-Salviani" con il quale condivide la dirigenza scolastica.

L'ufficio tecnico della Provincia - è detto in un suo comunicato -, ha fissato al 30 luglio la consegna del progetto definitivo che poi sarà sottoposto al vaglio del Commissario per la ricostruzione per il decreto definitivo di assegnazione dei fondi per la realizzazione del nuovo plesso per un importo di 4 milioni e 400 mila euro. Entro l'anno è prevista la gara d'appalto espletata la quale avranno inizio i lavori.

Luciano Bacchetta, come presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, manifesta soddisfazione per l'obiettivo raggiunto. "Il progetto di creare un polo scolastico funzionale e dotato di tutte le più moderne tecnologie antisismiche - ha detto - è un traguardo importante per la comunità tifernate. Il Franchetti-Salviani, oltre che nel nome, sarà un unicum anche dal punto di vista strutturale. Nascerà così una sorta di 'cittadella della scuola' con il Cavallotti-Baldelli-Patrizi nelle immediate vicinanze dando ai giovani, ai docenti e alle famiglie modo di interagire in maniera armoniosa e costruttiva".

"La vecchia sede dell'istituto ubicata in un antico convento era stata danneggiata dal terremoto del 2016 - riferisce Federico Masciolini, Consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica -. In sinergia con il Comune la Provincia ha quindi avanzato la richiesta di realizzare ex novo una scuola che avesse tutti i requisiti di legge in materia antisismica, risparmio energetico e sostenibilità ambientale".

