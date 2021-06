ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Rt Umbria stabile, quadro "positivo"

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - L'indice Rt dell'epidemia Covid in Umbria praticamente immutato nell'ultima settimana, 0,73 contro lo 0,74 di quella passata, caratterizza un andamento "decisamente positivo" della pandemia nella regione. Con una "costante e continua" discesa dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, e dei decessi in base al report settimanale redatto dal Nucleo epidemiologico regionale.

"Dal report si evince - ha spiegato l'assessore alla salute, Luca Coletto - che l'andamento dei nuovi casi si conferma in costante riduzione".

Gli attualmente positivi per 100.000 abitanti - sempre in base al report - sono ancora inferiori al tasso medio nazionale, si conferma anche la stabilizzazione verso il basso del tasso di incidenza regionale, 11,38 casi per 100 mila abitanti.

Si consolida verso il basso anche la quota dei positivi sui nuovi tamponi, 1,14, a conferma - secondo gli epidemiologi - dell'adeguata azione di tracciamento dei casi in tutto il territorio regionale. "In questo momento - ha detto l'assessore - il contact tracing è fondamentale perché ci permette di individuare subito l'insorgenza di eventuali cluster e isolarli in modo da circoscrivere il contagio".

Decisiva per la lotta al Covid è considerata la campagna di vaccinazione: hanno ricevuto la prima dose oltre il 50 per cento dei quarantenni e il 75 per cento dei cinquantenni.

Un quadro positivo confermato dai dati giornalieri della pandemia. Prosegue infatti il calo dei ricoverati per Covid negli ospedali umbri: oggi sono 23, due in meno di ieri, mentre resta invariato a due il numero dei posti occupati nelle terapie intensive.

Secondo i dati della Regione aggiornati al 24 giugno, i nuovi casi di positività accertati nell'ultimo giorno sono nove. I guariti sono 54 e di nuovo non si registrano vittime. Gli attualmente positivi sono 836, 45 in meno del giorno precedente.

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.844 test antigenici e 1.524 tamponi molecolari, con un tasso di positività complessivo pari a 0,26 per cento che sale a 0,6 rispetto ai soli molecolari. (ANSA).