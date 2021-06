Progetto di formazione informatica per i cittadini

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Si propone di trasferire ai cittadini che ne sono sprovvisti competenze digitali da valorizzare anche per la gestione della propria salute, un progetto di Cittadinanzattiva, in collaborazione con la Regione Umbria.

Il primo comune che potrà usufruire di un corso di formazione è quello di Gualdo Cattaneo, già zona rossa nel marzo 2020, nella frazione di Pozzo, per i numerosi contagi di Covid 19.

"Il progetto si propone di ridurre le distanze, in modo fisico e metaforico e si rivolge ai cittadini delle zone più marginali del territorio ove il problema della pandemia ha acuito l'esigenza, in alcune fasce della popolazione, di disporre di strumenti di comunicazione digitale e per far acquisire competenze per rimanere connessi, per accedere a numerosi servizi on line favorendo la comunicazione, la creatività e l'informazione" , dice in una nota di Cittadinanzattiva, Ornella Ciani da anni impegnata nell'associazione.

Il corso, completamente gratuito, è diviso in due fasi, la prima delle quali prevede la rigenerazione dei sistemi informatici non più funzionanti dei cittadini, che venerdì 25 giugno dalle ore 15,30 alle 19, presso l'oratorio di Santa Maria di Pozzo di Gualdo Cattaneo potranno consegnare gli strumenti tecnologici che verrano ripristinati da personale specializzato.

La raccolta - comunica Cittadinanzattiva - viene fatta tramite prenotazione su WhatsApp al numero 3245868644 oppure all'indirizzo di posta elettronica: info.digitaleca@gmail.com.

Gli incontri per l'acquisizione di nozioni di informatica di base avranno inizio a settembre Il progetto è stato realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Umbria con l'utilizzo dei fondi del ministero dello Sviluppo economico - Ripartizione 2020 - con la collaborazione del DigiPass di Foligno ed i patrocini della Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Gualdo Cattaneo e Cesvol Umbria. (ANSA).