(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Primo accenno di fioritura a Castelluccio di Norcia. In questi giorni a dominare è il rosso dei papaveri e il giallo dei rapastelli. Mancano ancora i fiordalisi, le margherite e i fiori della lenticchia.Rispetto agli anni passati la fioritura è in ritardo di almeno una settimana per via delle condizioni climatiche che hanno caratterizzato i mesi di aprile e maggio. Lo spettacolo che si spalanca, comunque, agli occhi dei visitatori che in questi giorni stanno raggiungendo il Pian Grande, è di grande suggestione. Il clou della fioritura è atteso per i primi giorni di luglio. (ANSA).