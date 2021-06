Covid spinge su news affidabili, ANSA prima in Italia

Nell'anno della pandemia, l'ANSA è il primo brand italiano di informazione per affidabilità: lo certifica il Digital News Report 2021 dell'Istituto Reuters condotto in 46 Paesi. L'agenzia di stampa si colloca in cima alla classifica conquistando la fiducia dell'82% degli italiani (l'anno scorso era all'80%). Seguono SkyTg24 e Il Sole 24 Ore. ANSA.IT è terzo per consultazione tra i siti d'informazione (conquista una posizione rispetto al 2020): il 20% degli italiani lo naviga ogni settimana. Primo Tgcom24, davanti a SkyTG24. Poi Repubblica, Fanpage, Corriere della Sera e Rainews. I tg Rai sono primi seguiti da Mediaset e Skytg24.