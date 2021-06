Convenzione Scuola umbra-Nuovo Istituto di design

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Progettare e realizzare composizioni grafiche e prodotti multimediali per migliorare e rendere più efficace la comunicazione visiva dei corsi on-line organizzati per i dipendenti pubblici: sono gli obiettivi della convenzione siglata tra Scuola umbra di amministrazione pubblica e Nuovo Istituto di design.

"Oggi, con la diffusione delle tecnologie digitali - sottolinea in una nota della Regione Marco Magarini Montenero, amministratore unico della Scuola - la comunicazione visiva assume un ruolo fondamentale anche nell'eLearning. Dalla scelta grafica delle slide ai video, gli elementi visivi sono ormai strumenti fondamentali per spiegare meglio un concetto o contestualizzare adeguatamente un determinato contenuto. La collaborazione con il Nuovo Istituto di design ci consentirà di migliorare ulteriormente la progettazione e realizzazione dei corsi online proposti dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica".

Soddisfazione anche da parte di Matteo Agostini, direttore didattico del Nuovo Istituto di design, per la collaborazione avviata con il Consorzio "Villa Umbra".

La convenzione curata da Davide Ficola, area Formazione della Scuola umbra di amministrazione pubblica, prevede l'attivazione di tirocini curriculari nel settore grafica - multimedia sviluppato dalla stessa Scuola umbra attraverso la recente realizzazione dell'aula virtuale. Un progetto innovativo a servizio della pubblica amministrazione, concretizzato grazie al sostegno della Regione Umbria.

Camilla Gubbiotti e Samir Hamric sono i primi due studenti del Nuovo Istituto di design che per i prossimi due mesi affiancheranno lo staff della Scuola umbra di amministrazione pubblica. Svilupperanno prodotti fianco a fianco del responsabile di produzione dell'aula virtuale, Alessandro Brufola Casotto, sotto la guida delle tutor Sonia Ercolani e Maria Nicoletta Moretti, rispettivamente responsabile area Formazione e Progetti Innovativi della Scuola umbra. (ANSA).