ANSA-IL-PUNTO/ COVID: ancora in calo i ricoveri in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Ancora un calo per i ricoverati Covid in Umbria: in base ai dati giornalieri della Regione, mercoledì 23 giugno sono infatti 25 complessivamente, quattro in meno del giorno precedente, due dei quali, uno in meno, in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 15 nuovi positivi, dieci guariti e una nuova vittima. Gli attualmente sono ora 881, quattro in più del giorno precedente.

Sono stati analizzati 1.812 tamponi e 2.065 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,38 per cento sul totale (0,16 martedì).

Sono stati oltre 5 mila, 5.311 per la precisione, i residenti in Umbria che nell'ultimo giorno hanno ricevuto la prima dose di uno dei vaccini contro il Covid. Sempre secondo quanto riporta il sito dedicato della Regione sono ora complessivamente 479.729, il 62,2 per cento del totale. In 2.799 hanno invece completato il ciclo vaccinale sempre nell'ultimo giorno, 215.754 in tutto, il 27,7 per cento dei residenti. Sono invece 253.876 coloro che si sono prenotati per avere il vaccino.

Intanto, con l'Umbria in "zona bianca", la Giunta regionale ha autorizzato, da domani, 24 giugno, l'aumento del riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale all'80 per cento, stabilito finora fino a un massimo del 50 per cento della capienza. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti, Enrico Melasecche. "Esaminata la situazione generale - ha sottolineato - la Giunta ha deciso con la Presidente Tesei di adottare questa misura di ritorno graduale alla normalità, ferme restando le note precauzioni di carattere generale". (ANSA).