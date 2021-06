Terni è il comune umbro con il maggior numero di alberi

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Terni è il comune umbro che annovera il maggior numero di alberi (38) seguita da Spoleto (37) e Perugia (29).

In San Pietro in Monte nello Spoletino si trova il faggio con il maggior diametro (735 centimetri) mentre nel Ternano, in Villa Centurini, si trova l'albero più alto, un pioppo nero della misura di 33,50 metri. L'albero più longevo è l'olivo di Sant'Emiliano con i suoi 1.700 anni di età.

E' quanto emerge dal Censimento degli alberi monumentali italiani, un aggioramento annuale reso possibile dal lavoro dei Carabinieri Forestali.

Oggi l'elenco conta 174 alberi presenti nel territorio umbro di cui 121 nel Perugino e 53 nel Ternano.

L'olivo di Sant'Emiliano è situato nel territorio del comune di Trevi, e la sua storia si lega al santo vissuto nel 300 d.C. E' al quarto posto tra gli alberi più longevi d'Italia ma ha la particolarità di essere quello situato più a nord e di aver passato indenne le numerose gelate invernali.

L'architettura vegetale migliore la registrano due querce di età stimata superiore ai 200 anni, che si trovano a Valbiancara (Perugia), con circonferenza di 634 centimetri, e Nottoria (Perugia), con circonferenza di 535 centimetri.

Circa la metà degli alberi si trova in ambiente urbano.

Nell'elenco del 2021 si è rilevato un decremento di tre alberi rispetto all'elenco dell'anno precedente; tra questi si è registrata la caduta di un pino domestico secolare a seguito di un forte temporale nella zona di San Feliciano nel 2020.

Il primo censimento degli alberi monumentali italiani venne fatto nel 1982 dall'allora Corpo Forestale dello Stato. La tenuta e la pubblicazione dell'elenco è a carico del ministero delle Politiche agricole alimentarie e forestali. (ANSA).