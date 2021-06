Oltre 450 persone sanzionate da gdf in controlli pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Sono stati circa 33 mila i controlli svolti nel 2020 dalla guardia di finanza dell'Umbria per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia: oltre 450 le persone sanzionate amministrativamente, 108 quelle denunciate all'Autorità giudiziaria. Sottoposti a sequestro oltre 1,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale e medici.

E' quanto emerge dai dati forniti dalle Fiamme Gialle dell'Umbria in occasione delle celebrazioni per il 247/o anniversario della fondazione.

Secondo quanto riferito "la crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto la guardia di finanza fortemente impegnata", anche nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare i reati legati all'illecita commercializzazione di beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. (ANSA).