Nuova illuminazione artistica per Basilica S. Chiara Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 22 GIU - Assisi celebra la Festa del voto, in ricordo della liberazione della città dalle truppe saracene per intercessione miracolosa di Santa Chiara, ed al termine delle celebrazioni la piazza di Santa Chiara vedrà nuova luce grazie al sistema di pubblica illuminazione, realizzato grazie al contributo di Enel, volto alla valorizzazione architetturale della facciata, degli arconi, della fontana e della Basilica dedicata alla santa.

Lo riferisce una nota dell'azienda elettrica nella quale si spiega che il progetto è stato realizzato da Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica, coniuga sostenibilità e illuminazione artistica, attraverso tecnologie Led innovative che consentono di integrare in modo armonico la prestigiosa architettura della facciata della Basilica, degli archi rampanti, del campanile e della fontana antistante all'interno del contesto della città storica di Assisi. Nel dettaglio, sono stati installati 30 proiettori Led di ultima generazione che, tramite un sistema di gestione da remoto, consentono di attivare l'impianto e di regolarlo creando scenari dedicati. L'intervento assicura anche un significativo risparmio energetico con un assorbimento complessivo di soli 3,3 kw.

