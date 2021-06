Nuova guida Europrogettazione fondazioni origine bancaria

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - È online la nuova Guida all'Europrogettazione, completamente rinnovata e "firmata" dal mondo delle Fondazioni italiane di origine bancaria, tra le quali quella della Cassa di risparmio di Perugia. Si tratta di una bussola definita innovativa, digitale, gratuita e sempre aggiornata, per aiutare associazioni, imprese e cittadini a muoversi nel complesso mondo dei fondi e dei progetti europei.

Una Guida al passo con le opportunità offerte dalla nuova programmazione europea 2021-2027, che - si legge in un comunicato diffuso dalla Fondazione perugina - "vale" per l'Italia fino a 350 miliardi di euro, considerando l'insieme dei fondi e dei contributi nazionali e comunitari a disposizione nel settennio. Una piattaforma per condividere e promuovere anche il lavoro degli enti bancari nel campo dell'attività europea e internazionale e le buone pratiche dei territori nel campo dell'Europrogettazione.

"Con la pubblicazione della Guida - afferma la presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, Cristina Colaiacovo - entra in piena operatività un progetto che, con altre Fondazioni italiane, ci vede impegnati in rete e nei rispettivi territori per promuovere un insieme di strumenti e percorsi di accompagnamento che semplifichino e facilitino l'accesso ai bandi dell'Unione Europea, ancora poco esplorati ed utilizzati. Con i fondi pubblici ormai insufficienti e le nuove e crescenti richieste sociali, le risorse Ue sono una strada obbligata che, oltre al superamento di alcuni limiti dal punto di vista tecnico, richiede un nuovo approccio culturale verso una progettazione che punti all'innovazione sociale e allo sviluppo economico e che sappia coniugare radicamento territoriale e proiezione europea. L'adesione alla Guida si inserisce in un percorso più strutturato che la nostra Fondazione ha intrapreso per fare da 'connettore' tra il contesto locale e Bruxelles, sviluppando un hub per fornire informazioni tempestive e mirate sulle principali opportunità e supportare con formazione e competenze specialistiche la capacità di attivare progetti di qualità, sostenibili e in grado di generare impatti in tempi rapidi". (ANSA).