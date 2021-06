Minoranza Regione, nessun buco nei conti pregressi Sanità

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - "La Giunta regionale lancia il sasso e nasconde la mano, scappando dalle proprie responsabilità". Così i consiglieri regionali Donatella Porzi, Tommaso Bori, Simona Meloni e Michele Bettarelli (Pd), Thomas De Luca (M5s) e Andrea Fora (Patto civico), membri di minoranza di Prima e Terza commissione, in seguito alle audizioni congiunte "sul tema del fantomatico buco di bilancio della sanità - dicono - e sulla gestione delle risorse, anche straordinarie, assegnate nel 2020 per la gestione della pandemia".

"L'audizione, richiesta da Donatella Porzi - affermano i consiglieri - è stato uno spettacolo imbarazzante. A fronte di una richiesta di audizione relativa a tutti i vertici della sanità, compreso l'ex direttore Dario, si presentano a riferire solo due direttore amministrativi, che si sono limitati all'illustrazione degli atti, senza andare nel merito e senza spiegare le scelte e le decisioni prese. Di certo, i numeri forniti smentiscono qualsiasi buco nei conti della sanità attribuibile alla precedente legislatura, durante la quale la sanità umbra è stata sempre benchmark. Quanto alle risorse straordinarie assegnate alla Regione dal Governo per la gestione dell'emergenza Covid, i funzionari che hanno riferito di fronte alle Commissioni si sono trincerati di fronte al fatto che le cifre ufficiali ancora non sono formalizzate. Giustificazioni preventive, tese a mascherare l'incapacità dell'amministrazione regionale di spendere le risorse assegnate". (ANSA).