Expo Dubai "straordinaria opportunità promozione Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - A 100 giorni dall'inaugurazione, entra nel vivo il percorso di avvicinamento dell'Umbria e delle altre Regioni partecipanti ad Expo Dubai, "una grande occasione - sottolinea la presidente Donatella Tesei - per mostrare l'Umbria, una regione dove si amalgamano ingredienti di prima qualità, eterogenei, ma perfettamente e armoniosamente uniti tra di loro. Dall'aspetto naturalistico a quello architettonico, passando per l'enogastronomia, la grande l'offerta della piccola Umbria è ricca di qualità che offre generosamente a chi la visita e a chi la sceglie come sua casa. Ingredienti che si prestano perfettamente ad essere protagonisti delle riprese attraverso le quali, lo straordinario regista Gabriele Salvatores, mostrerà al meglio le nostre realtà regionali. Expo sarà un'iniezione di fiducia per tutti, una riapertura verso la normalità di cui la pandemia ci ha privati a lungo".

"Una straordinaria vetrina - concorda l'assessore regionale Michele Fioroni in un comunicato dell'ente - per raccontare al mondo cosa è l'Italia: una terra la cui autenticità può solo che essere amplificata nel suo potere evocativo da un grande maestro del cinema come Gabriele Salvatores. La Regione Umbria potrà dare un importante contributo ad un percorso di narrazione in cui il saper fare autenticità e bellezza rappresentano i temi di sfondo".

Prendono intanto il via le riprese di Salvatores, chiamato dal Commissariato per la partecipazione dell'Italia a Expo Dubai a narrare la 'Bellezza' evocata sin dal titolo della partecipazione del Paese: "La Bellezza unisce le Persone". In queste settimane lo sguardo e le troupe di Salvatores attraverseranno le 15 regioni che a Dubai porteranno le loro ricchezze culturali, paesaggistiche e storiche oltre alle proprie tradizioni e capacità di innovare: le riprese verranno poi proposte durante il semestre espositivo dal primo ottobre al 31 marzo.

Il racconto costruito dal regista con le Regioni sarà visibile in due diverse sezioni del Padiglione Italia: il "Belvedere" e il "Saper Fare". All'Umbria e alle altre 14 Regioni aderenti al progetto è inoltre dedicata un'intera sezione del sito del Padiglione Italia. (ANSA).