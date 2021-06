Da Rotary e Governo Usa fondi per tablet a studenti di 63 scuole

(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - Fondi a sostegno delle famiglie disagiate affinché i ragazzi abbiano accesso facilitato alla formazione attraverso le tecnologie: è la finalità del progetto portato avanti dal Rotary in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti, attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usaid). In Abruzzo, Marche, Molise e Umbria è in piena fase operativa la seconda parte del progetto, con la distribuzione di 397 tablet con tastiera a 63 Istituti Tecnici, a fronte di un investimento di 100 mila dollari. "La formazione scolastica per effetto della pandemia ha subito una forte accelerazione nell'uso dell'informatica - sottolinea Rossella Piccirilli, Governatore del distretto Rotary 2090 - ma sappiamo che un gran numero di ragazzi non dispone ancora di un computer per studiare e connettersi con il gruppo classe. Una recente statistica Istat ha evidenziato che il 12% degli studenti fra i 6 e i 17 anni non possiede un Pc o un tablet in casa e il 57% è costretto a condividerlo con fratelli o familiari. La nostra organizzazione ha colto questa necessità, offrendo un aiuto concreto che colma un divario tecnologico penalizzante". Attraverso la partnership "Usaid-Rotary in Italia: Comunità contro Covid-19", i 13 distretti italiani del Rotary hanno accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni da 100.000 dollari, per sostenere progetti nei campi salute, istruzione e sviluppo comunitario. In questi giorni è in corso la distribuzione presso gli istituti tecnici dei device informatici che si aggiunge alla distribuzione effettuata nel primo progetto del Distretto 2090 Rotary per un totale complessivo di 910 apparecchi donati negli ultimi tre mesi.

"La pandemia ci ha imposto un nuovo modo di apprendere, un approccio virtuale per il quale sono necessari dispositivi affidabili. Grazie a questa iniziativa, centinaia di studenti riceveranno un tablet per riprendere adeguatamente gli studi.

Siamo fieri di questa partnership con Rotary, attraverso la quale aiutare gli studenti a raggiungere i loro obiettivi" ha dichiarato l'Incaricato d'Affari ad interim dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia Thomas D. Smitham. (ANSA).