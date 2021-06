Oltre 2 mila spettatori per Narni città teatro

(ANSA) - NARNI (TERNI), 21 GIU - Sono stati oltre 2 mila gli spettatori della seconda edizione di Narni città teatro, kermesse organizzata da venerdì a domenica da Lvf, di Ilaria Ceci e Davide Sacco, direttore artistico insieme a Francesco Montanari, con il sostegno del Comune di Narni.

La sala del teatro Manini, gli spazi urbani e quelli storici della città hanno ospitato performance artistiche e di danza, installazioni, spettacoli teatrali e concerti, nel segno del ritorno del pubblico in presenza.

"Grande la soddisfazione dell'amministrazione comunale - ha detto l'assessore alla Cultura, Lorenzo Lucarelli - anche perché Narni Città Teatro è stata l'ultima manifestazione prima della chiusura invernale e la prima a ripartire. Un piccolo contributo a rilanciare il mondo del teatro e dello spettacolo, il più pesantemente danneggiato dalla pandemia".

Tra gli ospiti del festival, la danzatrice ceca Eliška Brtnická, il narratore Ascanio Celestini, passando per Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Clementino, Manila Flamini e la Movin'Beat Dance Company, Giorgio Montanini, Camilla Filippi, Leonardo Manzan e Stefano Sabelli.

Ma la collaborazione tra organizzazione e amministrazione locale non si ferma: il prossimo autunno si accenderanno infatti i riflettori sull'Umbria Green Festival, kermesse dallo 'spirito' verde a cui Narni Città Teatro passa il testimone con l'inaugurazione-simbolo di un giardino verticale che adornerà la parete del teatro Manini, fino all'inizio del festival dedicato all'ecosostenibilità.

Per sottolineare la vicinanza al tema e restituire al territorio narnese la gratitudine per l'attenzione, Lvf pianterà, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente di Narni, 40 alberi, uno per ogni 50 spettatori giunti durante la seconda edizione. Inoltre Lvf ha annunciato la presentazione degli 'Assoli di stagione' che, da settembre a dicembre 2021, vedranno in scena Filippo Nigro, Ascanio Celestini ed Euridice Axen, tra i primi nomi scelti. (ANSA).