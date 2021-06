Coordinamento Perugia FI punta su attenzione al territorio

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Punta su "attenzione al territorio" e il ritorno ad una politica attiva "in presenza" il nuovo coordinamento comunale a Perugia di Forza Italia, con alla guida il giovane coordinatore Edoardo Gentili. La presentazione - alla presenza del coordinatore regionale di Forza Italia Andrea Romizi, della sen. Fiammetta Modena e della coordinatrice provinciale Laura Buco - è stata anche quella per ricordare l'iniziativa nazionale di Forza Italia 'Meno tasse più crescita' a favore della riforma fiscale. Con vari appuntamenti - è stato evidenziato nel corso della conferenza stampa - all'iniziativa aderisce anche il Coordinamento regionale del partito con l'organizzazione di gazebo in alcuni comuni della provincia.

La senatrice Modena ha ricordato quindi le misure proposte dal partito, in attesa che il presidente del Consiglio Mario Draghi presenti come annunciato la riforma del fisco: no alle tasse per chi ha fino a 12 mila euro di reddito, riduzione delle aliquote Irpef, niente tasse di successione e niente patrimoniali, anno bianco fiscale.

La conferenza stampa è stata quindi l'occasione per presentare la nuova squadra di Perugia che vede come coordinatore comunale Edoardo Gentili che, come ricordato, nonostante la giovane età ha ricoperto ruoli importanti nella politica locale (alle ultime elezioni regionali si è candidato nella lista di Forza Italia, risultando il più votato a Perugia con oltre 900 preferenze raccolte in meno di un mese di campagna elettorale). "Un bel segnale, quello che i giovani si stanno riavvicinando alla politica e a Forza Italia" ha commentato Modena.

Per Romizi, inoltre, "in questo modo diamo conto di come ci vogliamo muovere sul territorio, grazie ad energie nuove". "Il nuovo coordinatore - ha proseguito - darà così man forte all'approccio pragmatico dell'amministrazione comunale e del gruppo consiliare del partito".

"Il grande lavoro di squadra fatto finora tra coordinamento regionale e provinciale - ha poi affermato Laura Buco - ci darà metodo e forza per andare avanti ancora meglio di prima".

