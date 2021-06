Presidente Repubblica telefona a figlia "nonna lisa"

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 20 GIU - Telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla figlia di Luisa Zappitelli, scomparsa all'età di 109 anni, considerata simbolo dei diritti delle donne e di "amore" per l'Italia, della quale si sono celebrati i funerali a Città di Castello. Aveva tra l'altro esercitato il voto ininterrottamente per 74 anni dal 1946 quando assieme ad altre coetanee si recò a piedi per diversi chilometri al seggio per contribuire al successo della Repubblica sulla monarchia.

A ricevere la telefonata del Capo dello Stato è stata Anna Ercolani, la figlia di "nonna Lisa", secondo quanto si legge in una nota del Comune. Mattarella ha manifestato alla famiglia e alla comunità tifernate il suo cordoglio e quello del Paese per una donna definita di grande esempio e riferimento per i valori e ideali della Patria che ha portato avanti nella sua vita. La donna ha quindi comunicato il colloquio avuto con il presidente della Repubblica a tutti i presenti.

Ai funerali celebrati da padre Giuseppe Renda hanno partecipato in tanti. Presenti il sindaco, Luciano Bacchetta, e l'assessore Riccardo Carletti, accanto alla famiglia, i figli Dario ed Anna, e gli altri parenti.

Prima della messa il vescovo di Città di Castello, si era recato all'abitazione della famiglia Ercolani per pregare e rivolgere l'ultimo saluto all'anziana.

"Una grande donna, una donna di fede, che ha vissuto la lunga vita che il Signore gli ha riservato, con grande intensità, nella famiglia, nella comunità dove viveva, in mezzo ai giovani che amava tanto, nelle tante occasioni della storia che anche lei assieme a tante altre donne ha scritto, giorno dopo giorno", ha evidenziato monsignor Cancian.

"Senza retorica, oggi con commozione siamo qui a ricordare una donna straordinaria, religiosa come è stato ricordato ma laica in tutto quello che ha fatto nella vita" ha sottolineato il sindaco. "Il presidente Mattarella - ha ricordato -, l'ha più volte onorata di una sua attenzione attraverso anche citazioni ufficiali nei discorsi o attraverso la corrispondenza". (ANSA).