Perugia flower show 2021 ai giardini di Santa Giuliana

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Ha preso il via nell'inedita cornice dei giardini di Santa Giuliana l'edizione 2021 di Perugia Flower Show. Tanti già dall'apertura i visitatori della mostra mercato di piante rare e inconsuete, che sarà aperta fino a domenica 20 nella fascia oraria 9-20. Sono 65 quest'anno gli espositori provenienti da varie regioni italiane, unitamente a più di venti artigiani. All'inaugurazione, insieme all'organizzatrice Lucia Boccolini, hanno partecipato Erika Borghesi per la Provincia di Perugia e gli assessori Edi Cicchi e Margherita Scoccia per il Comune di Perugia. Grazie alla sinergia con numerosi partner, fra cui il dipartimento di Scienze agrarie dell'ateneo perugino, la manifestazione florovivaistica propone decine di corsi di giardinaggio e non solo, rivolti a grandi e bambini.

Il mondo delle api sarà al centro di alcuni dei tanti eventi proposti nella due giorni. La manifestazione si svolge in osservanza delle normative anti-Covid 19. Previsto anche il controllo della temperatura prima dell'accesso ai giardini, sistemati per l'occasione. (ANSA).