Verso la Quintana di Foligno, "...aspettando la Giostra" il 23

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Andrà in scena mercoledì 23 giugno dalle ore 21 una serata evento organizzata dall'Ente Giostra Quintana: "… aspettando la Giostra", questo il nome dell'appuntamento, si svolgerà nella cornice di Palazzo Trinci e sarà un modo per presentare la Quintana del 2021 con interviste, video e approfondimenti dedicati all'edizione di quest'anno.

Ospiti dell'evento - spiega l'Ente Giostra - saranno i tanti amici della Quintana che si collegheranno da tutta Italia.

E poi politici, giornalisti, supporter oltre al direttivo dell'Ente Giostra, ai priori, ai cavalieri e a tutti i protagonisti della grande festa di Foligno.

L'evento sarà trasmesso in diretta web sulla pagina facebook "Giostra della Quintana di Foligno" e sul canale YouTube "Quintana Channel", e andrà in onda sul canale 11 di Umbria TV giovedì 24 giugno alle ore 21.05. La serata sarà condotta da Manuela Marinangeli e Mauro Silvestri.

Quest'anno, la Gostra della Sfida del torneo cavalleresco folignate è in programma sabato 7 agosto in notturna, mentre la sera precedente come da tradizione, si svolgerà il corteo storico.

La Giostra della Rivincita è invece prevista per il 12 settembre. (ANSA).