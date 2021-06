Sovrintendente, tre anni per ricostruire Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 18 GIU - "La ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia può essere ragionevolmente completata in tre anni, entro l'estate e comunque prima del quinto anniversario della scossa del 30 ottobre 2016, contiamo di vedere la prima gru nell'area cantiere della Basilica": è quanto ha detto all'ANSA Paolo Iannelli, soprintendente speciale per le aree del terremoto del Centro Italia, a margine della due giorni #NorciaRinasce2021. "Nei prossimi giorni attendiamo la consegna del progetto definitivo che ci consentirà, una volta verificato e validato, di partire quasi subito con un affidamento esecutivo dei lavori", ha aggiunto.

"Il percorso per arrivare alla completata ricostruzione della Basilica sarà di qualche anno - ha spiegato Iannelli -, anche perché alcune scelte andranno perfezionate in corso d'opera. Per quanto riguarda la sicurezza - ha concluso - abbiamo chiesto di innalzare in maniera significativa il livello rispetto al precedente". (ANSA).