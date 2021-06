Nessun morto Covid in Umbria nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Nessun morto per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno che ha fatto segnare 13 nuovi positivi e 40 guariti, secondo quanto riporta il sito della Regione.

Gli attualmente positivi sono ora 926, 27 in meno di giovedì.

Sono stati analizzati 1.458 tamponi e 3.041 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,28 per cento sul totale (0,49 il giorno precedente).

Invariato il quadro dei ricoverati negli ospedali, 38, cinque dei quali nelle terapie intensive. (ANSA).