In Umbria più 60% residenti con una dose vaccino

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Hanno superato il 60 per cento i residenti in Umbria che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid. In base ai dati aggiornati dalla Regione alla mattina del 18 giugno sono infatti 463.466, il 60,1 del totale.

Sono invece 200.520, il 25,76 per cento, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. Ai quali sono state somministrate quindi entrambe le dosi.

Il totale dei prenotati per le vaccinazioni è di 217.606 residenti in Umbria. (ANSA).