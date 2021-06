Legnini annuncia ordinanze Norcia e Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 GIU - "Stiamo predisponendo due ordinanze speciali per la ricostruzione pubblica del centro storico di Norcia e per il borgo di Castelluccio tra i più colpiti dal sisma": lo ha annunciato il commissario straordinario, Giovanni Legnini, a margine dell'evento #NorciaRinasce2021. "La città è provvista di programmi, di piano attuativi e di una visione del centro e dei suoi territori", ha aggiunto.

Legnini ha sottolineato che "la ricostruzione privata è in fase di grande avanzamento".

Il commissario ha anche parlato del rincaro dei prezzi dei materiali. "Serve una copertura legislativa - ha sostenuto - per adeguare i prezzi sulle opere in corso, mentre per quelle da avviare verrà adottato il nuovo preziario".

Più complesso il discorso sulla mancanza di manodopera nei cantieri edili e di professionisti negli studi tecnici. "Auspico - ha detto Legnini - un rafforzamento delle imprese e degli studi professionali locali, favorendo anche un'apertura all'esterno. Un anno fa erano le imprese e i progettisti a rincorrere la pubblica amministrazione che faceva fatica a dare risposte, adesso siamo noi a inseguire le imprese e i progettisti". (ANSA).