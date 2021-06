D'Angelo, interventi vaccinazione ad hoc per la popolazione

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Da lunedì, per due settimane, un ulteriore intervento vaccinale è stato predisposto nelle ore serali, dalle 20 alle 24, all'interno del punto di somministrazione presso la struttura di Solomeo dell'azienda Cucinelli. Ad annunciarlo il commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, il quale ha spiegato che l'obiettivo "è incrementare interventi ad hoc per la popolazione, per garantire le fasce di età oggetto di vaccinazione e soprattutto per recuperare quelle che sono indietro".

In questo modo, ha precisato D'Angelo, "puntiamo ad intensificare le attività vaccinali nelle aree del perugino, un intervento ritenuto fondamentale visto che la fascia di età poi ce lo consente". Anche grazie a questa azione, ha concluso il commissario, "entro il 30 giugno garantiremo a tutti i 40enni la prima dose". (ANSA).