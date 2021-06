Carsulae Teatro, rassegna organizzata nel parco archeologico

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - Neri Marcoré, Federico Buffa, Isa Danieli ed Edoardo Siravo saranno alcuni dei nomi in scena a Carsulae Teatro 2021, rassegna organizzata nel parco archeologico dall'assessorato alla Cultura di Terni, con il contributo della Fondazione Carit. Sedici le date in cartellone tra il 16 luglio e il 29 agosto per un totale dieci spettacoli, che si terranno sia nel teatro romano, sia in forma itinerante tra le rovine del parco stesso.

"Nonostante i sei mesi di chiusura e le difficoltà poste dal Covid soprattutto nel mondo dello spettacolo e della cultura - sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura, Andrea Giuli - quest'anno rilanciamo con Carsulae Teatro con una formula allargata, nel tempo e nel numero delle rappresentazioni e che speriamo possa confermare il successo delle stagioni scorse. Il format è sempre quello di appuntamenti nell'ora del tramonto, coniugando importanti produzioni nazionali con l'espressione di talenti locali".

Il cartellone si apre dunque il 16 luglio con Simone Mazzilli, che mette in scena "Con i piedi per terra-Un viaggio nell'anima dei Monti Martani", con le musiche di Tranceltic e con Maurizio Serafini e Luciano Monceri. Il 25 luglio Edoardo Siravo sarà sul palco con il "Prometeo" da Eschilo, adattamento e regia di Patrick Rossi Gastaldi. Il 31 luglio, l'1, 7 e 8 agosto, nell'area archeologica, andrà invece in scena "Dante in Carsulae - Inferno", con la regia di Riccardo Leonelli. Tra gli altri spettacoli in programma, Isa Danieli il 6 agosto sarà a Carsulae con "Raccontami - Una passeggiata devota", mentre Federico Buffa porterà "Italia Mundial 1982", al teatro romano, il 22 agosto. A chiudere la rassegna, il 29 agosto, saranno Neri Marcoré e Laccioland Company con "Malebolge", spettacolo di danza e recitazione con la regia di Chiara Napolini. (ANSA).